Захарова: подготовка ответа США и НАТО по гарантиям безопасности находится на завершающем этапе

Аргументы Недели → Политика 13+

15 февраля 2022, 10:36

Мария Захарова, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ответ США и НАТО по гарантиям безопасности практически готов. По ее словам, вчера российскому лидеру Владимиру Путину доложили о завершающем этапе.

Захарова пояснила в эфире «Соловьев Live», что 14 февраля внешнеполитическое ведомство и Министерство обороны России доложили Путину, что подготовка ответа США и НАТО по гарантиям безопасности находится на завершающем этапе.

Напомним, что 14 февраля Путин провёл рабочую встречу с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Дипломат рассказал президенту, что МИД РФ подготовил ответ на реакцию США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.