Лавров сообщил Путину о подготовленном ответе США и НАТО по гарантиям безопасности

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14 февраля 2022, 18:31

С. Лавров, фото с сайта Кремля

Владимир Путин в понедельник провёл рабочую встречу с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Лавров сообщил, что МИД РФ подготовил ответ на реакцию США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.

Документ сформулирован на десяти страницах. Лавров сообщил Путину, что ответы, полученные на запрос России по трактовке принципа неделимости безопасности, были неудовлетворительны.

По словам министра, МИД будет и дальше добиваться конкретной реакции от каждой страны в национальном качестве.

Он рассказал о получении двух маленьких бумажек от чиновников генсека НАТО Столтенберга и главы дипломатии ЕС Борреля - ответов на его прямое послание. В ответах говорится: "Вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное-обеспечьте деэскалацию вокруг Украины".

Лавров заявил, что Россия не готова бесконечно вести разговор с США и НАТО по ключевым вопросам тематики безопасности, вызывающим озабоченность Москвы, но шанс на достижение договоренностей есть.

"Мы уже не раз сказали, что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения сегодня, но будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда", - сказал Лавров Путину.