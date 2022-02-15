Глава МИД Великобритании: Лондон перевел часть дипломатов из Киева во Львов

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15 февраля 2022, 10:48

Лиз Трасс, фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Globallookpress.com

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что Лондон перевел часть дипломатических сотрудников из Киева на запад Украины, во Львов, но сохраняет присутствие в столице.

Трасс пояснила в интервью телеканалу Sky News, что Великобритания будет сохранять свое присутствие в Киеве до последнего. При этом Лондон постоянно изучает ситуацию вокруг Украины, уточнила глава МИД.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен объявил о временном переносе посольства США на Украине из Киева во Львов. Причиной стало «значительное наращивание российских сил у границы с Украиной». Он отметил, что дипмиссия продолжит поддерживать контакты с киевскими властями.

В свою очередь, сенатор Алексей Пушков назвал действия Вашингтона бегством.