Аргументы Недели → В мире 13+

14 февраля 2022, 23:11 Источник: РИА Новости

Энтони Блинкен, фото: Ron Przysucha/State Department, globallookpress.com

Госсекретарь Энтони Блинкен объявил о временном переносе посольства США на Украине из Киева во Львов. В своем заявлении Блинкен пояснил, что США временно переносят свое посольство на Украине "ввиду значительного наращивания российских сил (у границы с Украиной)".

Госсекретарь заявил, что дипмиссия "продолжит поддерживать контакты с правительством Украины" и поддерживать координацию дипломатических усилий для деэскалации ситуации.

Президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал дату «вторжения» России на территорию Украины 16 февраля, - написало издание Politico.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 февраля, выступил с обращением к нации и заявил, что сейчас Украину «пугают великой войной».