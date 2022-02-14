Зеленский в обращении к нации заявил, что Украину «пугают великой войной»

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14 февраля 2022, 21:17

В. Зеленский, офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 февраля, выступил с обращением к нации. Обращаясь к украинским гражданам, Зеленский заявил, что сейчас Украину «пугают великой войной». По словам украинского лидера, его страна «сильна, как никогда».

Зеленский сказал, что Донбасс и Крым вернутся в состав Украины только дипломатическим путем.

Недавно президент США Джо Байден высказал мнение, что Россия нападет на Украину 16 февраля.

Сегодня Владимир Зеленский объявил 16 февраля «Днем единения». Он сообщил, что уже подписал указ о Дне единения в стране. В будущую среду по всей Украине вывесят национальные флаги и «покажут всему миру единство».