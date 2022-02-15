Пушков назвал перенос посольства США на Украине из Киева во Львов бегством американцев

Аргументы Недели → Политика 13+

15 февраля 2022, 08:51

Алексей Пушков, фото: сайт Совета Федерации

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя временный перенос посольства США на Украине из Киева во Львов, удивился недостаточно острой реакции главы государства Владимира Зеленского.

Пушков считает, что на Украине не ощущают той угрозы, о которой постоянно твердит администрация США. По его словам, официальный Киев пытается опровергать американские предупреждения и отказываются реагировать на действия Вашингтона.

«… перенос посольства США из Киева во Львов должен был бы стать предметом серьезной озабоченности Зеленского. Это означает, что США готовы перестать считаться собственностью Киева и бежать из Украины. Но в Киеве по этому поводу молчат все - от президента до главы МИД»,- написал сенатор в Телеграм-канале.

Парламентарий назвал происходящие на Украине события «парадоксом» и «фарсом».

«Словно есть некая договоренность не мешать американцам исполнять свою партию»,- добавил Пушков.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен объявил о временном переносе посольства США на Украине из Киева во Львов. Причиной стало «значительное наращивание российских сил у границы с Украиной».