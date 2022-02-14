Зеленский заявил, что Украина не намерена отказываться от пути в НАТО

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14 февраля 2022, 18:53

О. Шольц и В. Зеленский, офис президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский в понедельник заявил, что Украина не намерена отказываться от пути в НАТО. Зеленский прокомментировал слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев может отказаться от заявки на вступление в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией.

Выступая на совместной пресс-конференции в Киеве с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Зеленский выразил мнение, что Украина должна двигаться тем путем, который выбрала. Он отметил, что на этом пути главное - чтобы украинская армия была сильной. "А куда этот путь приведет и когда - посмотрим", - заключил президент Украины.

По поводу слов Пристайко Зеленский сказал, что, как он думает, "сегодня много журналистов и много лидеров немножко намекают Украине о том, что можно не рисковать, не поднимать постоянно вопрос о будущем членстве в НАТО, так как эти риски связаны с реакцией России.

"От нас нет сигнала, что членство в НАТО не является нашей целью", - заключил Зеленский.

Замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания поддержит Украину в отказе от вступления в НАТО.