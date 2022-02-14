Посол Украины в Лондоне Пристайко заявил, что Киев мог бы отказаться от вступления в НАТО

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14 февраля 2022, 10:32 Источник: ТАСС

посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко, Michael Fischer/dpa

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в понедельник, 14 февраля, заявил, что Киев мог бы изменить свою позицию относительно вступления в НАТО, если этот шаг позволит "предотвратить войну" с Россией.

Вадим Пристайко, отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли украинские власти изменить свою позицию в отношении стремления в Североатлантический альянс, подчеркнул: "Мы могли бы".

Посол Украины в Лондоне заметил, что официальный Киев пытается найти наилучший выход из сложившейся ситуации, а также допустил, что если Украине придется пойти на серьезные уступки, в частности, отказаться от вступления в НАТО, – это то, что будет сделано.