США говорят о начале войны, осознавая, что в считанные минуты, всё присланное на Украину Западом вооружение будет смешано с землёй

Аргументы Недели → Армия 13+

12 февраля 2022, 17:44 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Ещё тысячи военнослужащих 82-й американской воздушно-десантной дивизии в срочном порядке будут переброшены в Польшу, Германию и Румынию. Об этом сообщает издание Military Times. Этот контингент присоединится к тем 3 тыс. янки, что уже направлены в Европу в качестве живого щита, якобы, способного сдержать Россию на случай, если та начнёт отстаивать свои «красные линии». Американцы уточнили дату начала войны - 16 февраля. Очевидно, что в считанные минуты, всё то вооружение, что прислал на Украину Запад и сами украинские солдаты будут перемешаны с землёй российскими «Калибрами» и «Искандерами».

«Новый контингент воздушно-десантных войск США присоединится к первому, размещённому в Польше, состоящему из 1700 солдат», — говорится в заявлении высокопоставленного представителя американского министерства обороны. Еще 300 военнослужащих XVIII воздушно-десантного корпуса США направились на этой неделе в Германию, а 1000 военнослужащих базирующегося в Германии 2-го кавалерийского полка отправились в Румынию.

Минобороны США заявляет: «Дополнительный персонал представляет собой высокомобильные и гибкие силы, способные выполнять несколько задач… Они развертываются, чтобы успокоить наших союзников по НАТО, сдержать любую потенциальную агрессию против «восточного фланга НАТО», провести тренировки с силами принимающей страны и внести свой вклад в широкий спектр непредвиденных обстоятельств».

Начнём с того, что автор и редакция Military Times демонстрирую полное незнание военной терминологии. Поскольку эта эпидемия охватила и некоторых российских политиков и журналистов, беру на себя труд напомнить всем, что ФЛАНГ — это правая или левая сторона линейного боевого порядка, или развернутого, опять же линейного строя. ФЛАНГ не может быть преднамеренно повёрнут в сторону противника — это противоречит здравому смыслу. Сторона, обращённая к противнику это ФРОНТ и никак не иначе.

Поэтому назвать восточные рубежи НАТО можно только восточным ФРОНТОМ НАТО. В противном случае возникает путаница в военных терминах, превращающая в полную бессмыслицу вообще всё, о чем идёт речь. Конечно же людям далёким от военного дела на это наплевать, они и так не вникают в суть сказанного. Им понятно, что у НАТО на востоке, что-то происходит, и она (эта НАТО) по данному поводу суетится.

Но, для человека военного - очевидно, что у линейного боевого порядка есть фронт, центр, фланги и тыл. На тактическом и оперативном уровне боевой порядок строится в несколько эшелонов с наличием операционных линий (путей движения сил и средств из глубок тыла на передовую и в обратном направлении. Осуществляется ротация войск и эвакуация раненых) и рокадных направлений, проложенных вдоль линии фронта, необходимых для быстрой переброски резервов на участки прорыва или проблемные участки при организации обороны.

А если слушать тех уникумов, что говорят о «восточном фланге НАТО», «южном фланге НАТО» (дело до афганского фланга НАТО не дошло, но было близко к тому) выходит несуразное. Я задал уточняющий вопрос одному из этих «ботаников», - получается, что куда не глянь у НАТО всюду фланги? Он мне ответил утвердительно, и стало ясно, что эти уникумы (начиная с совершенно неквалифицированного Йенса Столтенберга) давно перепутали понятия фланг и фронт. На этом предлагаю выдохнуть. Кстати, не у каждого строя или боевого порядка есть фланги. А вот, без фронта обойтись нельзя.

Вернёмся к инсинуациям, высказываемым Military Times. Издание отмечает, что новый контингент присоединится к международным силам реагирования НАТО численностью 40 000 человек. Кроме того, эти жалкие три тысячи обрюзгших американских десантников должны пополнить 80 000 американских военнослужащих, уже находящихся в Европе.

Вашингтон упорно настаивает на том, что война между Россией и Украиной неизбежна, что означает также неизбежность вооружённого столкновения РФ и НАТО. Об эвакуации американского дипломатического персонала из Незалежной в Вашингтоне говорят не просто очень серьёзно, а реально её уже начали.

Чиновники из Белого дома считают, что «вторжение» России «может начаться в любой день», так во всяком случае сказал Салливан.

В то время как США бьют тревогу, официальные лица в Киеве говорят, что Россия еще не готова начать «массированную» атаку, сообщил Military Times украинский военный чиновник.

«Помимо увеличения количества батальонных тактических групп вокруг Украины и продолжающегося дипломатического и политического давления, ничего не изменилось», — сказал чиновник, анонимно давая оценку ситуации.

В качестве причин он назвал сочетание погоды, не способствующей передвижению бронетехники, продолжающейся дипломатии США и их союзников, региональных военных перемещений, внутрироссийского инакомыслия и страха перед более широким конфликтом.

Однако войскам в Польше может быть поручено принять эвакуированных, заявил журналистам в среду представитель министерства обороны Джон Кирби.

«Я не исключаю того, что эти солдаты могут быть в какой-то степени использованы для помощи в эвакуации по другую сторону этой границы, и, безусловно, они будут к этому готовы», — сказал он.

Дату начала войны американские официальные лица меняли в последнее время несколько раз. Говорилось о возможном развязывании вооружённого конфликта в конце января, затем в начале февраля, потом в его середине и конце. Теперь в качестве начала войны называется 16 февраля.

Вашингтон упорно тащит Украину на войну с Россией. Конечно же Пентагон не может рассчитывать, на стойкость ВСУ. Это же очевидно, что в считанные минуты, всё то вооружение, что прислал на Украину Запад и сами украинские солдаты будут перемешаны с землёй российскими «Калибрами» и «Искандерами». Далее «Северный ветер» с лёгкостью сдует все натовские формирования из Прибалтики, а заодно и местных горе вояк, если те вздумают сопротивляться. Кстати, немцам в самый раз задуматься о том, чтобы отвести своих солдат на родину и не пополнять их трупами те многочисленные военные кладбища, что образовались в ходе Второй мировой на территории бывшего СССР.