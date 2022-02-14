Замглавы британского минобороны Джеймс Хипп сообщил, что Великобритания поддержит решение Украины отказаться от НАТО

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14 февраля 2022, 15:52

Заместитель главы британского министерства обороны Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания поддержит Украину в отказе от вступления в НАТО. Хиппи в эфире телеканала Sky News сказал, что любые дипломатические решения не должны ставить под угрозу суверенитет Украины, но, если Киев решит не становиться членом Североатлантического альянса, Лондон это решение поддержит.

Он подчеркнул, что решение по вступлению Украины в НАТО должно оставаться за правительством этой страны.

Замглавы Минобороны Великобритании выразил надежду на «победу дипломатии» в ситуации с эскалацией напряженности на границе Украины.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко ранее заявил, что Киев может отказаться от заявки на вступление в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией. После в МИД Украины заявили, что слова дипломата вырваны из контекста.