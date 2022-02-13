Советник президента США Салливан: Вашингтон не может предсказать день «вторжения» России на Украину

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13 февраля 2022, 19:59

флаг США, фото: pixels.com

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не сможет назвать точную дату «вторжения» России на территорию Украины. Западные СМИ уже озвучивали 15 и 16 февраля как сроки начала военного конфликта.

«Мы не можем с точностью предсказать день, но говорим, что находимся в таком периоде, когда вторжение, крупная военная операция может быть начата Россией на Украине в любой день»,- высказал он в эфире телеканала CNN.

Салливан отметил, что «вторжение» на Украину может произойти вплоть до окончания Олимпиады в Пекин, а также после ОИ. По его словам, еще Россия может избрать путь дипломатии.

Ранее Салливан рассказал, что США обнародовали разведывательные данные о ситуации с «вторжением» Россия на территорию Украины в попытке остановить войну.