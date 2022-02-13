Советник американского лидера Салливан: США представили разведданные по Украине, чтобы «остановить войну»

Аргументы Недели → В мире 13+

13 февраля 2022, 19:45

Джейк Салливан, фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США обнародовали разведывательные данные о ситуации с «вторжением» Россия на территорию Украины в попытке остановить войну, а не развязать.

Салливан отметил, что США не предают огласке разведывательные данные для развязывания войны, как это случалось в прошлом. Вашингтон представил информацию, чтобы остановить войну, добавил советник.

«Я думаю, что фундаментально это с самого начала означает другой уровень достоверности»,- высказал он в эфире телеканала CNN.

Ранее обозреватель китайского портала выразил мнение, что пропагандистская машина западных стран специально нагнетает напряженность вокруг ситуации с «вторжением» Россия на территорию Украины.