Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США обнародовали разведывательные данные о ситуации с «вторжением» Россия на территорию Украины в попытке остановить войну, а не развязать.
Салливан отметил, что США не предают огласке разведывательные данные для развязывания войны, как это случалось в прошлом. Вашингтон представил информацию, чтобы остановить войну, добавил советник.
«Я думаю, что фундаментально это с самого начала означает другой уровень достоверности»,- высказал он в эфире телеканала CNN.
Ранее обозреватель китайского портала выразил мнение, что пропагандистская машина западных стран специально нагнетает напряженность вокруг ситуации с «вторжением» Россия на территорию Украины.