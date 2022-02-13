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CGTN: нуждающиеся в войне США нагнетают напряжённость вокруг Украины

, 17:38 Источник: CGTN

CGTN: нуждающиеся в войне США нагнетают напряжённость вокруг Украины
флаг США, фото: pixels.com

Обозреватель китайского портала заявил, что пропагандистская машина западных стран делает из Украины «жертву», говоря о «вторжении» России. По его словам, США выигрывают от нагнетания напряженности в Восточной Европе.

«Запад кричит о поддержке Киева. Но его пропагандистская машина делает из страны жертву. США, напротив, больше всех выигрывают от нагнетания напряженности в регионе … США отчаянно нуждаются в войне»,- пишет автор.

Также обозреватель привел цитату президента Украины Владимира Зеленского о том, что не нужно создавать в СМИ панику, напомнив журналистам, что «по улицам украинских городов не маршируют войска и не ездят танки».

Автор считает, что эскалация конфликта на Украине увеличит влияние США в Восточной Европе и сплотит разобщенных союзников по НАТО против единой вымышленной «российской угрозы».

Кроме того, масштабные спекуляции на эту тему в западных СМИ приносят ущерб украинской экономике, делая ее менее привлекательной для иностранных инвесторов, резюмировал обозреватель.

Ранее депутат Верховной рады Егор Чернов назвал ситуацию вокруг «вторжения» России на Украину спецоперацией США.

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