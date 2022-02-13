Депутат Верховной рады Чернов назвал ситуацию вокруг «вторжения» России на Украину спецоперацией США

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13 февраля 2022, 16:28

флаг Украины, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Депутат Верховной рады Егор Чернов заявил, что ситуация с «вторжением» России на территорию Украины – это «информационная спецоперация США». По его словам, Вашингтон хочет создать «стойкий токсичный образ в мире» для Москвы.

«США проводят одну из крупнейших информационных спецопераций в истории против России»,- написал он в Facebook.

Чернов отметил, что главными задачами этой спецоперации являются «мобилизация стран НАТО и восстановление их единства, создание «стойкого токсичного образа в мире» для РФ, ущерб российской экономике, зажигание антивоенных настроений в самой стране и деморализация российской военной элиты через публичное разоблачение их секретных материалов». При этом целью этих действий депутат назвал желание окончательно «выгнать» президента Владимира Путина из Европы и сделать невозможным создание единого евразийского пространства «от Владивостока до Лиссабона» и проекта «Один пояс - один путь».

Политик добавил, что США хотят заставить Россию либо отважиться на широкомасштабное вторжение, либо в конечном итоге отойти и «запереться в собственной стране».

«Вашингтон и Лондон принимают все меры, чтобы возможное вторжение стало экономической и военной катастрофой для России, а выбор для Путина был очевидным»,- резюмировал Чернов.

Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора президент США Джо Байден пообещал Владимиру Путину, что «вторжение» на Украину ослабит позиции России.