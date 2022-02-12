Белый дом: Джо Байден предупредил Владимира Путина, что «вторжение» на Украину ослабит позиции России

Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Путиным пообещал российскому президенту серьезные последствия в случае обострения ситуации на Украине, но подчеркнул при этом готовность к дипломатическому взаимодействию с Кремлем. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома по итогам телефонного разговора двух президентов.
«Российское вторжение в Украину приведет к массовым человеческим страданиям и ослабит позиции России», — цитирует пресс-служба слова Байдена.
«Президент Байден четко дал понять президенту Путину, что хотя Соединенные Штаты остаются готовыми к дипломатическому взаимодействию в полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы к другим сценариям», - говорится в заявлении Белого дома.
Телефонный разговор двух президентов состоялся в субботу вечером по инициативе американской стороны и длился около часа.