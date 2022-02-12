Reuters: с Украины выводят около 150 военных инструкторов США

Порядка 150 военнослужащих Национальной гвардии Флориды (США), которые находились на Украине в качестве инструкторов, оказывающих помощь в обучении местных военных, покидают страну. Об этом агентству Reuters сообщили неназванные чиновники из правительственных кругов США.
По словам источников, решение о выводе американских нацгвардейцев с территории Украины было принято после того, как в Госдепаратаменте рекомендовали некоторым сотрудникам посольства в Киеве покинуть страну. Место новой дислокации инструкторов не называется.
Ранее сегодня сообщалось, что США намерены эвакуировать свое посольство в Киеве из-за опасения «вторжения» России на Украину. Часть американских дипломатов планируют перевезти на запад Украины, к границе Польши.
В субботу стало также известно о том, что британские военные покинут Украину 12–13 февраля.