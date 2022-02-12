Замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что британские инструкторы покинут Украину в эти выходные

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12 февраля 2022, 16:42

украинские военные, фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Британские военные покинут Украину в ближайшие выходные, 12–13 февраля. Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи раскрыл, что в случае конфликта на Украине британских военных не будет.

Он предупредил в эфире Би-Би-Си, что Королевские ВВС не смогут вывезти британских граждан в случае агрессии России, и они должны сами немедленно уехать из Украины. Накануне Лондон попросил британских граждан, находящихся на Украине, покинуть страну в течение 48 часов, пока доступны коммерческие рейсы. Ранее Соединенное Королевство призвало своих граждан, находящихся на Украине, покинуть страну в течение 48 часов, пока доступны коммерческие рейсы.

11 февраля в ходе встречи с приехавшим в Москву главой британского Минобороны Беном Уоллесом министр обороны РФ Сергей Шойгу попросил объяснить коллегу «напичкивание оружием Украины» и отправку туда спецназа.