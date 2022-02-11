Глава МИД Германии Бербок назвала переговоры советников глав «нормандской четверки» в Берлине сложными

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11 февраля 2022, 16:31 Источник: РИА Новости

Анналена Бербок, фото из соцсети "Фейсбук"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала сложными переговоры советников лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) , которые прошли 10 февраля в Берлине.

В пятницу, 11 февраля, у главы МИД ФРГ состоялась встреча с иорданским министром Айманом Сафари в Аммане.

На пресс-конференции Бербок рассказала о том, что вчера в Берлине переговоры длились более 10 часов и Германия намерена использовать этот формат и дальше для прогресса минского процесса урегулирования.

Немецкий дипломат ранее побывала в Донбассе и объяснила, что приезжала, чтобы получить представление - в центре Европы все еще есть война", "как срочно необходимо, чтобы мы наконец пришли к разрешению конфликта".

Вчера Бербок оценила ситуацию вокруг Украины как "крайне напряженную". "Мы в нормандском формате вместе с французскими друзьями вернулись на рельсы переговоров с Россией и Украиной, и мы будем использовать его дальше, хоть это и сложно, чтобы продвигаться вперед в минском процессе", - заявила Бербок.

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что переговоры политических советников лидеров "нормандского формата" не дали результатов.