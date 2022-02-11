Козак заявил, что девятичасовые переговоры советников лидеров «нормандского формата» закончились безрезультатно

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11 февраля 2022, 08:27 Источник: ТАСС

замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что переговоры политических советников лидеров "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина, Франция) не дали результатов.

По словам Дмитрия Козака, сторонам не удалось преодолеть разногласия, которые касаются интерпретации Минских соглашений.

Замглавы администрации президента Российской Федерации выразил сожаление в связи с тем, что почти девятичасовые переговоры завершились без каких-либо ощутимых результатов, закрепленных в документах. Козак подчеркнул, что украинская сторона проявила непреклонную позицию, отказавшись преодолевать разногласия по вопросам будущего постконфликтного урегулирования ситуации в Донбассе.