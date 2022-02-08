Глава МИД Германии Бербок посетила линию соприкосновения в Донбассе, чтобы получить представление - в центре Европы война

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8 февраля 2022, 16:55

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник ходе двухдневного визита на Украину посетила линию соприкосновения в Донбассе. Бербок провела в Донбассе около 40 минут.

Глава германскго МИД объяснила, что побывала "здесь, чтобы получить представление - в центре Европы все еще есть война", "как срочно необходимо, чтобы мы наконец пришли к разрешению конфликта".

Судя по фото, появившихся в СМИ, Анналена Бербок находилась на линии соприкосновения в каске и бронежилете. Агентство DPA передало, что никаких инцидентов в ходе визита Бербок не происходило. Командир украинской армии проинформировал главу МИД ФРГ об обстановке в Донбассе в настоящее время. Бербок после пребывания на линии соприкосновения и посещения села Широкино на юге Донецкой области заявила, что она потрясена увиденным.