Путин заявил, что слова про «красавицу» в адрес Украины не имели «никакого личного измерения»

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10 февраля 2022, 18:42 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым объяснил свою фразу в адрес Украины: «Нравится, не нравится - терпи, моя красавица».

«Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения»,- отметил глава государства.

Путин добавил, что если страна приняла на себя определенные обязательства, тем более закрепленные в нормах международного права и в резолюции по безопасности ООН, то всем нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала «шуткой об изнасиловании» фразу Путина о «красавице» в адрес Украины.

При этом президент Владимир Зеленский, комментируя слова Путина, заявил, что Украина и так очень терпелива.