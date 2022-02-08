Зеленский отреагировал на слова Путина «терпи, моя красавица»: «Украина и так очень терпелива»

Аргументы Недели → В мире 13+

8 февраля 2022, 16:40 Источник: РИА Новости

В. Зеленский и Э. Макрон, фото: офис президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на слова Владимира Путина "нравится - не нравится, терпи, моя красавица". Зеленский прокомментировал: "что касается "терпи", то Украина и так очень терпелива".

Во вторник у Зеленского прошли переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который приехал в Киев из Москвы.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, хотя ему и не хочется, придется выполнять договоренности по Донбассу. "Ну нравится не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять", — заявил Путин.