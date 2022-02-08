Путин о Минских соглашениях, которые не нравятся Зеленскому: нравится не нравится — терпи, моя красавица, надо исполнять

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8 февраля 2022, 09:40

фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам многочасовых переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил об обязательствах киевских властей по выполнению Минских соглашений.

Путин отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, хотя ему и не хочется, придется выполнять договоренности.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что урегулировать кризис в Донбассе можно только путем выполнения Минских соглашений. Путин напомнил, что в Киеве неоднократно выступали против этих соглашений и высказывали, что их соблюдение может привести к развалу Украины.

Путин также он напомнил, как украинский президент Зеленский говорил, что ему не нравится ни один пункт Минских соглашений, а нынешнее руководство шло на выборы под лозунгом решения вопроса на Донбассе мирным путем. По мнению российского лидера, сейчас всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договорённостей.

«Ну нравится не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять», — заявил Путин и добавил, что «по-другому не получится, нужно набраться мужества, признать то, что написано, ...и не говорить на белое черное, а на черное белое, и работать».

Путин заявил, что Россия готова предоставить бывшему президенту Украины Петру Порошенко убежище по гуманитарным соображениям.