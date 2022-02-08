Путин заявил, что Россия готова предоставить Порошенко убежище по гуманитарным соображениям

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8 февраля 2022, 07:17 Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках пресс-конференции заявил, что страна готова предоставить бывшему президенту Украины Петру Порошенко убежище по гуманитарным соображениям.

В ходе общения с журналистами после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер заявил, что предлагал Петру Порошенко политическое убежище, а также готов сделать это сейчас.

Владимир Путин указал на то, что экс-президента Украины обвиняют в госизмене, намекая на то, что он подписывал Минские договоренности. "Да, он подписывал соглашения, и что? Вся страна это приняла", – подчеркнул президент РФ и добавил, что не шутил, говоря Петру Порошенко, что придет время, когда Москва будет готова предоставить ему политическое убежище по гуманитарным соображениям.