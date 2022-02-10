Псаки назвала «шуткой об изнасиловании» слова Путина о «красавице» в адрес Украины

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10 февраля 2022, 16:59 Источник: Белый дом

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США никогда не сдерживали своей реакции относительно «воинственных и неправдивых слов из уст президента РФ Владимира Путина». Так она отреагировала на фразу политика в адрес Украины: «Нравится, не нравится - терпи, моя красавица».

«Любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации президента США, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника»,- высказала представитель президента США.

Псаки отметила, что слова Путина не вызвали восхищения в США.

Ранее президент Владимир Зеленский, комментируя слова Путина: «Нравится - не нравится, терпи, моя красавица», уточнил, что Украина и так очень терпелива.