Владимир Зеленский пообещал всем привитым пенсионерам старше 60 бесплатные смартфоны

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8 февраля 2022, 16:29 Источник: РБК

Вакцинация, Oleksii Kovalov/globallook.com

Все вакцинированные от COVID-19 украинцы старше 60 лет получат бесплатные смартфоны со льготным тарифом. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Весной запускаем новую большую государственную программу: все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный и современный смартфон и льготный тариф. Это наша мечта, и это уже реальность, и это путь к главной нашей цели — доступ к интернету для всех граждан Украины», — публикует слова Зеленского официальный сайт президента Украины.

В стране в конце 2021 года стартовала социальная программа, в рамках которой граждане страны, прошедшие полный курс вакцинации, получают выплаты от государства в размере 1 тысячи гривен (2,7 тыс. рублей). Деньги поступают на виртуальную платежную карту. Однако выяснилось, что многие люди старшего возраста не умеют пользоваться интернетом или не имеют к нему доступа.

«Пожилые люди могут тратить эти деньги на покупку лекарств и оплату коммуналки, но не у всех есть смартфон, и не все умеют пользоваться интернетом», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что во многих российских регионах используют разные стимулы для вакцинации населения. Так, в Москве среди привившихся разыгрывали квартиры и автомобили, в Сибири — машину березовых дров.