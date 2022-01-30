В Красноярском крае среди вакцинированных от COVID-19 разыграют машину березовых дров

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30 января 2022, 22:39 Источник: "Подъем"

Дрова, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

В Минусинском районе Красноярского края решили стимулировать людей прививаться от COVID-19 с помощью конкурса, главным призом которого станет машина березовых дров, сообщила пресс-служба районной администрации.

Участвовать в розыгрыше смогут те, кто привился первым компонентом вакцины в срок с 25 января по 20 февраля. Сделав прививку, нужно зарегистрироваться для участия в конкурсе и подтвердить факт вакцинации сертификатом.

Как объяснили сетевому изданию «Подъем» в администрации Минусинского района, темпы вакцинации в регионе стабильные, а розыгрыш — это лишь дополнительный стимул. «Дрова для жителей сел — это очень актуально»,- подчеркнули в администрации.

Ранее сообщалось, что в Москве в качестве стимула для вакцинации населения проводились розыгрыши автомобилей и квартир.

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