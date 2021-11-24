Ещё две квартиры разыграли среди вакцинировавшихся от COVID-19 москвичей
24 ноября 2021, 20:14
В столице провели пятый, заключительный розыгрыш квартир среди вакцинировавшихся от коронавируса москвичей.
Победителями стали Светлана Ильинична и Александр Сергеевич. Их имена в эфире телеканала Москва 24 объявил Михаил Ширвиндт.
Розыгрыш недвижимости проходит в рамках акции «Вакцина – твой ключ к здоровью!». Принять участие могли совершеннолетние граждане, которые с 15 по 21 ноября получили первый компонент вакцины от COVID-19, либо прошли ревакцинацию.
Проверить, есть ли ваше имя среди победителей, можно на официальном сайте программы. Для этого необходимо указать номер полиса ОМС.
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