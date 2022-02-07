Мария Захарова сравнила власти Украины, Великобритании и США с Трусом, Балбесом и Бывалым

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7 февраля 2022, 15:34

Mария Захарова, фото: МFA Russia, globallookpress.com

Мария Захарова, директор департамента информации и печати МИД РФ, сравнила власти Украины, Великобритании и США с героями комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница" Трусом, Балбесом и Бывалым.

Мария Захарова предложила зрителям "Первого канала" вспомнить популярный фильм "Кавказская пленница" и его героев. "Помните, там три героя. Трус, Бывалый и Балбес", - напомнила официальный представитель МИД России и рассказала: "Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой – Лондон".

В понедельник представители ДНР и ЛНР сообщили, что к линии соприкосновения в Донбассе переброшены польские наемники, и украинские военные продолжают стягивать военную технику в населённые пункты вблизи от линии разграничения в Донбассе.