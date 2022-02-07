Представитель милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что к линии соприкосновения в Донбассе переброшены польские наемники

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7 февраля 2022, 11:36 Источник: Интерфакс

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К линии соприкосновения в Донбассе переброшены украинские националисты и польские наемники. О том, что командование вооруженных сил Украины не просто усиливает свою группировку возле самопровозглашенной Донецкой народной республики, а формирует штурмовые группы из идеологически мотивированных националистов, в понедельник заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Басурин утончил, что сведения о "прибытии в зону проведения так называемой Операции объединенных сил ВСУ польских наемников" получены разведкой ДНР.

Представитель Народной милиции ДНР рассказал, что в районе Попасной отмечено присутствие двух вооруженных групп в количестве до 20 человек в смешанной форме одежды тактического типа. В ходе доразведки установлено, что они разговаривают на польском языке.