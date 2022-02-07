В Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские военные продолжают стягивать военную технику к линии разграничения в Донбассе

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7 февраля 2022, 13:39

фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Представители Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в понедельник сообщили, что украинские военные продолжают стягивать военную технику в населённые пункты вблизи от линии разграничения в Донбассе.

По данным Народной милиции ЛНР, в зоне ответственности 24-й отдельной воздушно-десантной бригады зафиксировано размещение двух бронетранспортёров БТР-60 в жилом районе населённого пункта Золотое-3.

В сообщении отмечается, что украинские военные тем самым продолжают нарушать имеющиеся договорённости.

О том, что командование украинской армии не просто усиливает свою группировку возле самопровозглашенной Донецкой народной республики, а формирует штурмовые группы из идеологически мотивированных националистов, в понедельник заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. К линии соприкосновения в Донбассе переброшены украинские националисты и польские наемники.