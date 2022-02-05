Издание Bild опубликовало доклад о якобы плане России по «присоединению» Украины

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5 февраля 2022, 12:54 Источник: РИА Новости

MOD Russia, globallookpress.com

Немецкое издание Bild опубликовало доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины к Союзному государству.

Публикация германского таблоида появилась после сообщения агентства Bloomberg о начале "вторжения" России на Украину, которое американское агентство сразу сняло с сайта и извинилось за ошибку.

Bild пишет, что Россия планирует "вторжение" в феврале или марте и в случае успешной военной фазы приступит к созданию "марионеточного пророссийского правительства". Среди перечисленных "планов" — осада городов, избрание новой "лояльной" Рады. Таблоид написал и про специальные лагеря для сопротивляющихся, списки которых якобы уже готовятся. Как утверждает Bild, конечная цель Москвы — создание Союзного государства из России, Белоруссии и Украины.

В российском диппредставительстве заявили, что опубликованный этим изданием "план" — "странная смесь из спекуляций и слухов", и дипломаты принципиально их не комментируют.

В России глава МИД РФ Сергей Лавров, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявляли, что у Москвы планов по нападению на Украину нет.