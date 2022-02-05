Официальный представитель Кремля Песков: «фейк-ньюс» можно заменить на «Блумберг-ньюс»

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5 февраля 2022, 12:30

Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в субботу высказался по поводу появившейся на сайте агентства Bloomberg новости о вторжении России на Украину.

Американское агентство Bloomberg на своем сайте сообщило о вторжении России на Украину, потом срочно удалило заголовок "Россия вторглась на Украину" и извинилось за ошибку.

Дмитрий Песков предложил термин "фейк-ньюс" заменить на "Блумберг-ньюс". Пресс-секретарь президента РФ заявил, что публикация такого серьёзного издания как Bloomberg о начале "вторжения" демонстрирует, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям. Он также отметил, что такие публикации являются иллюстрацией последствий атмосферы напряженности и свидетельствуют об опасности агрессивных заявлений США.