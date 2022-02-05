Минобороны Канады сообщило об отправке на Украину самолёта с вооружением и инструкторами

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5 февраля 2022, 09:30

фото: pixabay.com

Минобороны Канады сообщило об отправке на Украину вооружения и инструкторов, которые обучат украинских военнослужащих работе с ним. По данным канадского оборонного ведомства, на самолете C-177 Globemaster на Украину отправили разведывательное оборудование и средства ведения наблюдения, средства индивидуальной защиты и переноса грузов.

Самолет вылетел с базы Трентон. Канадские военнослужащие "помогут в интеграции снаряжения" и научат украинских силовиков работать с ним. На сайте Минбороны отмечается, что инструкторы "останутся на Украине для проведения дополнительного наставничества украинских силовиков".

В этом году тяжелые транспортные самолеты США и Великобритании совершили уже около 15 рейсов на Украину, - передает "Интерфакс".

Страны Запада считают, что Россия может планировать вторжение на Украину. Американское агентство Bloomberg в пятницу на своем сайте ошибочно сообщило о вторжении России на Украину.

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал попытки Соединенных Штатов Америки обвинить Россию в подготовке провокации для нападения на Украину частью информационной войны.