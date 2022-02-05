Посол РФ в США Анатолий Антонов: «утечки» США о провокации на Украине - часть информационной войны

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал попытки Соединенных Штатов Америки обвинить Россию в подготовке провокации для нападения на Украину частью информационной войны.
На этой неделе 3 февраля официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия может снять фальшивое видео, на котором будет сымитировано нападение украинских военных, и это станет предлогом для вторжения на Украину.
Комментарий Антонова опубликован на странице дипмиссии в Facebook.
По словам дипломата, "эта ложь является частью информационной войны против России". Как отметил Антонов, США несколько месяцев "будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой «российской агрессии»". "Однако вышла незадача, никакого нападения нет", — подчеркнул посол РФ в США.
"Видимо, поэтому для пущей убедительности в ход пошли «утечки» неких разведданных", - добавил Антонов. Он отметил, что версии о подготовке провокаций нацелены на обеспечение алиби для операции Вооруженных сил Украины в Донбассе.