Посол РФ в США Анатолий Антонов: «утечки» США о провокации на Украине - часть информационной войны

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5 февраля 2022, 08:23 Источник: Посол РФ в США Анатолий Антонов

Посол А. Антонов, фото: Russian Embassy in the USA, globallookpress.com

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал попытки Соединенных Штатов Америки обвинить Россию в подготовке провокации для нападения на Украину частью информационной войны.

На этой неделе 3 февраля официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия может снять фальшивое видео, на котором будет сымитировано нападение украинских военных, и это станет предлогом для вторжения на Украину.

Комментарий Антонова опубликован на странице дипмиссии в Facebook.

По словам дипломата, "эта ложь является частью информационной войны против России". Как отметил Антонов, США несколько месяцев "будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой «российской агрессии»". "Однако вышла незадача, никакого нападения нет", — подчеркнул посол РФ в США.

"Видимо, поэтому для пущей убедительности в ход пошли «утечки» неких разведданных", - добавил Антонов. Он отметил, что версии о подготовке провокаций нацелены на обеспечение алиби для операции Вооруженных сил Украины в Донбассе.