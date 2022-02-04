Украинский дипломат Дещица: в Польше обсуждают предоставление Украине следующей партии вооружения

Украинский дипломат Андрей Дещица в пятницу заявил, что в Польше обсуждают вопрос предоставления Киеву следующей партии военно-технической помощи. Ранее сегодня, 4 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о начале поставок оружия Украине на следующей неделе.
Варшава передаст Киеву лёгкие миномёты, переносные зенитные ракетные комплексы, беспилотники и боеприпасы.
Посол Украины в Польше Андрей Дещица в разговоре с агентством "Укринформ" сообщил, что уже обсуждается вопрос предоставления Варшавой Киеву "следующей партии военно-технической помощи, оборонного вооружения".
Он отметил, что по первой партии военной помощи Киеву решение уже принято, поэтому готовится следующее. По его мнению, это может быть другое вооружение, не такое, как в первой партии.
Дещица также высказался о поддержке Киева польскими парламентариями, которые готовы отстаивать интересы Украины на уровне межпарламентского сотрудничества с другими государствами.