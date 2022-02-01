Премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил о готовности передать Украине ПЗРК «Гром», беспилотников и боеприпасов

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1 февраля 2022, 10:30 Источник: ТАСС

Во вторник перед вылетом в Киев премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел брифинг, на котором огласил, какое вооружение Варшава может передать Украине.

Моравецкий сообщил, что в список вооружений, которые Польша готова поставить Украине, включены переносной зенитно-ракетный комплекс "Гром" (Grom), беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

Он уточнил, что Украине Польша может передать разные типы беспилотников, которые предназначены для обороны.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сегодня же в эфире телеканала Polsat добавил, что польские власти решили передать Украине оборонительное вооружение, среди которого есть противовоздушные снаряды. Уточнить детали Солох отказался.

Американский политолог Самуэль Чарап уверен, что война на Украине произойдет с вероятностью в 60 процентов.

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