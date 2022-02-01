Американский политолог Самуэль Чарап: война на Украине произойдет с вероятностью в 60 процентов

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1 февраля 2022, 09:52

Самуэль Чарап, фото: Тwitter.com/scharap

Американский политолог Самуэль Чарап уверен, что война на Украине произойдет с вероятностью в 60 процентов. Но Чарап не исключает, что может случиться "дипломатическое чудо", и войну получится избежать.

Старший научный сотрудник исследовательской корпорации RAND Самуэль Чарап высказал свой прогноз по поводу большой войны на Украине в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Выступление политолога приводит telegram-канал "Сказано на Эхе".

По словам Чарапа, сейчас он "настроен слишком пессимистически. 60% на 40%, что да - война в Украине будет". "Первый вариант, российские войска вернуться ни с чем, но я этот вариант исключаю, слишком далеко зашли",- сказал он. По мнению эксперта, избежать войны будет трудно.

"Второй вариант — дипломатическое чудо, новые большие сделки",- сказал Самуэль Чарап.

Корпорация RAND занимается стратегическими исследованиями по заказам правительства США.

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