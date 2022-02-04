Премьер Польши Моравецкий заявил, что поставки оружия Украине начнутся на следующей неделе

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4 февраля 2022, 16:57 Источник: РИА "Новости"

флаг Польши, pixabay.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в рамках разговора с представителями средств массовой информации в пятницу, 4 февраля, заявил, что страна уже на следующей неделе начнет поставки оружия Украине.

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что польская сторона передаст Киеву оборонительное вооружение. По словам премьера Польши, на Украину поставят несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, а также минометы и гранатометы.

Напомним, ранее журналисты сообщали, что Варшава направит Киеву легкие минометы, переносные зенитные ракетные комплексы, беспилотники и боеприпасы.