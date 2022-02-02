Издание «Страна.ua»: Украина начала покупать российский газ у Венгрии

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2 февраля 2022, 07:20 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Украина со вторника начала закупать российский газ у Венгрии. Этот факт заметило украинское издание "Страна.ua".

Руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон ранее сообщал, что Украина впервые начала импортировать газ напрямую из Венгрии, тогда как раньше получала голубое топливо реверсом.

В публикации издания "Страна.ua" говорится, что "Украина будет закупать все тот же российский газ, но через посредников - Словакии и Венгрии. Эти страны будут получать газ через газопроводы "Турецкий" или "Северный поток".

Издание также отметило, что начало поставок российского газа совпало с визитом в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Во вторник Владимир Путин проводил переговоры с Орбаном, они продлились пять часов. По их итогам премьер Венгрии сообщил, что стороны близки к договору о поставке дополнительно 1 миллиарда кубометров газа. Путин заявил, что такой объем не будет для России "особой проблемой".

Путин в ходе пресс-конференции заявил, что, создавая угрозы для России, Украина создает их и для себя.

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