Путин: создавая угрозы для России, Украина создает их и для себя

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1 февраля 2022, 21:31 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Mykola Tys/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что, создавая угрозы для России, Украина создает их и для себя. Прошедшая в Кремле встреча длилась около пяти часов.

Путин отметил, что, говоря о выполнении Минских договоренностей, Украина постоянно обвиняет Россию в невыполнении соглашений, затем, что хочет их выполнять, а потом, что «развалится», если будет это делать.

«… никто не думал о том, что, если она создаст такие угрозы для России, - она создаёт аналогичные угрозы для себя. Это всё вопросы, которые требуют очень внимательного рассмотрения и учёта интересов друг друга»,- добавил президент.

Ранее сообщалось, что Киев использует заседание СБ ООН по Минским соглашениям 17 февраля, чтобы обвинить Москву в невыполнении договоренностей.

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