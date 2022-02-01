Киев намерен на заседании СБ ООН по Минским соглашениям обвинить Москву в их невыполнении

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1 февраля 2022, 15:02 Источник: ТАСС

флаг ООН, Marc Engelhardt/imago stock&people

Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко заявил, что Киев использует заявленное Россией заседание СБ ООН по Минским соглашениям 17 февраля, чтобы обвинить Москву в невыполнении договоренностей.

Олег Николаенко подчеркнул, что Украина и ее партнеры в рамках заседания представят международной общественности "факты" невыполнения российской стороной взятых на себя обязательств в рамках мирного урегулирования.

Напомним, в минувший понедельник постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя сообщил, что Россия планирует 17 февраля провести заседание Совета Безопасности ООН по Минским соглашениям.

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