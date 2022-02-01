Сенатор Ковитиди заявила, что Киев утратил самостоятельность в принятии решений

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1 февраля 2022, 11:06

Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сенатор, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди оценила слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что Минские соглашения невыполнимы.

Алексей Данилов ранее также заявил, что вышеуказанные договоренности приведут к разрушению Украины.

Ольга Ковитиди в бесде с RT отметила, что высказывание секретаря СНБО Украины о невыполнимости Минских соглашений не является обоснованным, поскольку нельзя разрушить государство, которое управляется извне и лишено суверенитета. Сенатор обратила внимание на то, что подтверждением утраты самостоятельности Киева в принятии решений является факт того, что переговоры о судьбе Украины ведет Вашингтон.

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