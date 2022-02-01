Путин сообщил о готовности наращивать взаимовыгодное сотрудничество с Венгрией по газу

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1 февраля 2022, 20:59 Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Виктор Орбан, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Москва готова наращивать сотрудничество с Венгрией по транзиту газа.

Путин отметил, что Россия и Венгрия перезаключили в 2021 году долгосрочные контракты на поставки голубого топлива до 2036 года. Президент напомнил, что Будапешт является транзитером российского газа.

«Мы, естественно, готовы к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере, в том числе с учетом роли газа как наиболее чистого и экологичного топлива в переходный период к зеленой энергетике»,- высказал политик.

Российский лидер уточнил, что объемы российского газа в Европу сократились примерно до 40%, поэтому он не исключает, что в следующем году будут возникать проблемы у европейских партнёров.

«У Венгрии не будут, потому что объемы дополнительные согласованы. Окончательное решение будет принято хозяйствующими субъектами где-то в начале апреля, но в целом согласовано»,- продолжил Путин.

Также глава государства рассказал, что Россия и Венгрия реализуют крупный стратегический проект в сфере атомной энергетики – «Росатом» возводит два новых энергоблока на венгерской АЭС «Пакш», что позволит увеличить мощность электростанции более чем вдвое.

Ранее Путин сообщил, что Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе.

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