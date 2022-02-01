Аргументы Недели В мире 13+

Пушков о главных антироссийских санкциях: угрозы США и Европы призваны сорвать реакцию России на накачку Украины оружием

, 07:29 Источник: Алексей Пушков

Пушков о главных антироссийских санкциях: угрозы США и Европы призваны сорвать реакцию России на накачку Украины оружием
Алексей Пушков, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Российский политик Алексей Пушков прокомментировал угрозы США и Европы ввести новые жесткие санкции в отношении России в случае эскалации вокруг Украины и назвал их основной смысл.

Сенатор написал в своем Telegram-канале, что "громко анонсированные санкции западного альянса против России должны предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и ее военное освоение со стороны стран альянса". "В этом их главный смысл", - пояснил Пушков свою точку зрения.

В воскресенье, 30 января, глава МИД Великобритании Лиз Трасс пригрозила, что в ближайшее время Лондон объявит о новом пакете санкций против России, которые могут коснуться активов российского бизнеса в Великобритании, якобы у российских граждан конфискуют британскую недвижимость. 

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что в случае конфискации имущества российских предпринимателей в Великобритании Москва сделает шаг, «исходя из собственных интересов».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Пушков о главных антироссийских санкциях: угрозы США и Европы призваны сорвать реакцию России на накачку Украины оружием

Пушков о главных антироссийских санкциях: угрозы США и Европы призваны сорвать реакцию России на накачку Украины оружием

Российский политик Алексей Пушков прокомментировал угрозы США и Европы ввести новые жесткие санкции в отношении России в случае эскалации вокруг Украины и назвал их основной смысл.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Политика

Общество

В Германии за сутки выявили 162 тысячи новых случаев заражения COVID-19

В Германии за прошедшие сутки выявлено 162 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. По сведениям Института Роберта Коха, скончались в этой стране 188 пациентов, у которых коронавирус был подтвержден. Всего с начала пандемии в ФРГ коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 9 978 146 жителей страны. Общее число летальных исходов от последствий ковида в Германии достигло 117 974, - передает RT.

В мире