Пушков о главных антироссийских санкциях: угрозы США и Европы призваны сорвать реакцию России на накачку Украины оружием

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1 февраля 2022, 07:29 Источник: Алексей Пушков

Алексей Пушков, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Российский политик Алексей Пушков прокомментировал угрозы США и Европы ввести новые жесткие санкции в отношении России в случае эскалации вокруг Украины и назвал их основной смысл.

Сенатор написал в своем Telegram-канале, что "громко анонсированные санкции западного альянса против России должны предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и ее военное освоение со стороны стран альянса". "В этом их главный смысл", - пояснил Пушков свою точку зрения.

В воскресенье, 30 января, глава МИД Великобритании Лиз Трасс пригрозила, что в ближайшее время Лондон объявит о новом пакете санкций против России, которые могут коснуться активов российского бизнеса в Великобритании, якобы у российских граждан конфискуют британскую недвижимость.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что в случае конфискации имущества российских предпринимателей в Великобритании Москва сделает шаг, «исходя из собственных интересов».

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