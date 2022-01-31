Дмитрий Песков: Москва ответит на британские санкции против российского бизнеса «исходя из собственных интересов»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае конфискации имущества российских предпринимателей в Великобритании Москва ответит «исходя из собственных интересов».
В воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что в скором времени Лондон объявит о новом пакете санкций против России, которые могут коснуться активов российского бизнеса в Великобритании.
Песков в ходе пресс-колла в понедельник сообщил журналистам, что подобные заявления свидетельствуют о «непредсказуемости Лондона».
«Атака одной отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры, и эти меры будут сформулированы исключительно с учетом наших собственных интересов, исходя из наших собственных интересов в случае, если это потребуется», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.
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