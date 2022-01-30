Министр иностранных дел Великобритании не исключила конфискацию имущества российских олигархов в рамках нового пакета санкций

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30 января 2022, 18:35

Фото: Global Look

Глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила, что в Лондоне собираются ужесточить санкции против России. С этой целью разрабатывается новый законопроект.

Лиз Трасс пояснила, что сейчас экономические санкции очень узкие. «Раньше мы могли вводить санкции только против компаний, которые напрямую были вовлечены в дестабилизацию Украины. То, что мы сейчас хотим сделать, — расширить это так, чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, могла попасть под санкции»,- сказала глава МИД и подчеркнула, что «российским компаниям, обслуживающим российское государство, негде будет прятаться».

Как отметила Трасс, для России это будет непросто.

В Великобритании не исключают, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Когда Лиз Трасс напомнили, что подобные санкции могут ударить и по британским инвесторам, она ответила, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».

Среди российских владельцев серьезных активов в Великобритании эксперты называют Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Игоря Шувалова, Андрея Мельниченко, Андрея Бородина, Александра Лебедева.

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