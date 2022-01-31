Financial Times: США и союзники готовят санкции против членов советов директоров российских госкомпаний и их родных

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31 января 2022, 17:37 Источник: Financial Times

флаг США, pixabay.com

США и союзники подготовили список лиц, якобы близких к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, против которых могут быть введены санкции. Об этом сообщает издание Financial Times.

Согласно последней информации, ограничительные меры в связи с ситуацией вокруг Украины будут направлены против российских чиновников, в частности, они якобы коснутся высокопоставленных представителей исполнительной власти, членов советов директоров государственных компаний и их родных.

Высокопоставленный источник Financial Times утверждает, что лица, о которых идет речь, играют роль в принятии государственных решений или причастны к "дестабилизирующему поведению Кремля".

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