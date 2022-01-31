Financial Times: США и союзники готовят санкции против членов советов директоров российских госкомпаний и их родных

США и союзники подготовили список лиц, якобы близких к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, против которых могут быть введены санкции. Об этом сообщает издание Financial Times.
Согласно последней информации, ограничительные меры в связи с ситуацией вокруг Украины будут направлены против российских чиновников, в частности, они якобы коснутся высокопоставленных представителей исполнительной власти, членов советов директоров государственных компаний и их родных.
Высокопоставленный источник Financial Times утверждает, что лица, о которых идет речь, играют роль в принятии государственных решений или причастны к "дестабилизирующему поведению Кремля".
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.