Политолог Мартынов посоветовал «напоминающему деда в маразме» Байдену идти на пенсию

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26 января 2022, 16:00 Источник: Свободная пресса

Джо Байден, фото: Oliver Contreras, globallookpress.com

Российский политолог, международный эксперт Алексей Мартынов считает, что есть определенная логика, когда говорят, что людям после 75, 78, а то и 80 лет пора на пенсию, поскольку при серьёзных нагрузках тяжело сохранять полностью необходимые когнитивные свойства.

Мартынов имел ввиду президента США Джозефа Байдена. Политолог прокомментировал слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что США хотят управляемого президента России. Володин сделал такой вывод после слов Байдена о возможном введении личных санкций против Путина.

Как полагает Мартынов, каждая сверхдержава хочет если не управляемость, то хотя бы предсказуемость отношений со своими визави.

Политолог сказал в беседе со «Свободной прессой», что «старик Байден все больше напоминает деда в маразме, при таких нагрузках тяжеловато сохранять полностью необходимые когнитивные свойства, а перегрузки явно есть. «И это притом, что покерный блеф о "русской угрозе" затеяли как раз американцы», — отметил эксперт. В то же время Мартынов убежден, что «вовсе не старик Байден является автором всего политического гамбита», а авторами являются британцы, которые понимают, как стремительно слабеют США.

Политолог Игорь Шатров считает, что президента США Джозефа Байдена, заявившего о санкциях против президента России Владимира Путина, в очередной раз подставили.

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