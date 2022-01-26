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Спикер Госдумы Володин: Вашингтону нужен управляемый им президент России

, 08:10 Источник: RT

Спикер Госдумы Володин: Вашингтону нужен управляемый им президент России
Вячеслав Володин, Russian State Duma/globallook.com

Председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин прокомментировал намерение президента США Байдена ввести личные санкции против Владимира Путина. По мнению спикера Госдумы, все дело в том, что Соединенным Штатам нужен лояльный им российский лидер.

«Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России. США не устраивает, что при президенте Владимире Путине Российская Федерация стала сильной и самостоятельной», — написал Володин в своем телеграм-канале.

«В понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации», — добавил Володин.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае «вторжения» России на Украину, он не исключает введения санкций лично против Владимира Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что это может стать причиной прекращения отношений между США и Россией. 

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